رغم أزمته مع أنجلينا جولى.. براد بيت فى رحلة خاصة مع أصدقائه

وكالات / سما /

رصدت عدسات المصوريين الممثل براد بيت البالغ من العمر 58 عاما ببدلة برتقالية وكاب أبيض مع حقيبة جيتار على ظهره، وهو يصعد على متن طائرة خاصة برفقة أصدقائه وذلك بالتزامن مع أزمة مع أم أولاده أنجلينا جولي.

وكان قد انفصل الثنائي براد بيت وأنجلينا جولي بعد تدخل مكتب التحقيقات، حيث فتح تحقيقا بشأن أحداث الخلاف التي حدثت بين الزوجين من شجار جسدي أثناء رحلتهم من فرنسا إلى لوس أنجلوس في 14 من سبتمبر في عام 2016 وعرضت الممثلة أنجلينا جولي صور لكدمات على يدها ومرفقها كجزء من التحقيق، وأضافت وفقا لما تناوله موقع DailyMail أنها أصيبت فى ظهرها أيضا بسبب ذلك الشجار.

وكانت قد تعرضت للتهديد من براد بيت هى وأبناءها عندما كانوا على متن الطائرة وهذا وفقا لما صرحت به لمكتب التحقيق، وفي 19 من سبتمبر لعام 2016 وقعت جولي ورقة طلاقها من براد بيت بعد علاقة دامت 11 عاما و زواج دام عامين وبعدها بدأت معركة الحضانة الخاصة بأطفالها.

وصرح الممثل أن لديه مشاكل مع الكحول لكنه لم يسء لأى من أطفاله جسديا وكان هذا عكس ما قالته جولي حيث أن اطفالها قد تعرضوا لصدمة نفسية بسبب ما تعرضه له من أذى جسدي بسبب براد بيت.

وارتبط كل من الممثل براد بيت و الممثلة أنجلينا جولي في عام 2005عندما انفصل براد بيت عن زوجته جينيفر أنيستون وعقد قران الاثنين في عام 2014 في فرنسا، ورغم كونهم اصبحوا عازبين أمام القانون إلا أن مشكلة الحضانة لم تنتهي.