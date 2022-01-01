  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإسلامية المسيحية" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل، لوقف عمليات الإعدام الميدانية شبه اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.

 وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا في عمليات القتل الدموية والوحشية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدم بارد، دون أي رادع أو ضوابط أخلاقية أو قانونية.

وأكدت "أن ثقافة القتل أصبحت متفشية في صفوف قوات الاحتلال بصورة غير مسبوقة، وأصبحت تعليمات إطلاق النار تبيح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي، حتى في حال عدم وجود خطر على حياتهم".

 وقالت "إن الإعدامات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأيام والأسابيع الماضية، إضافة إلى عدم تقديم المسؤولين عن اغتيال الشهيدة شرين أبو عاقلة إلى المحاكمة، تعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994".

 وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية عن هذه الجرائم وإفلات دولة الاحتلال من العقاب هو الذي يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

 وأكدت أن هذه الجرائم الوحشية التي تحولت إلى نهج إرهابي لن تشكل رادعا، ولن تثني الشعب الفلسطيني من مواصلة دفاعه عن حقوقه ومقدساته.

#الإسلامية المسيحية #الاحتلال #المجتمع الدولي

الأكثر قراءة اليوم

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

الأخبار الرئيسية

20220907115216

اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

الاتصالات الفلسطينية