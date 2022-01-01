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فتوح يرحب بدعم مجلس الجامعة العربية لتوجه فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بدعم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

 كما أشاد فتوح، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بموقف الشقيقة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لهذا التوجه، وبموقف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزراء الخارجية العرب على موقفهم القومي بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم وحماية مدينة القدس، في مقر جامعة الدول العربية مطلع عام 2023، بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود اهلنا بالقدس على المستوى السياسي والقانوني والتنموي.

#روحي فتوح

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