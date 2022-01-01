اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قبيل فجر اليوم، الأربعاء، 60 شخصا من الضفة الغربية والمجتمع العربي في الداخل المحتل بشبهة التجارة بالأسلحة في الضفة وإسرائيل.

وقالت الشرطة إن معظم الأسلحة جرى تهريبها من الأردن بهدف بيعها لمجرمين في المجتمع العربي.

وشارك 900 شرطي في حملة الاعتقالات هذه، إلى جانب قوات من الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن استدرجهم عميل سري اشترى من المشتبهين عشرات الأسلحة من أنواع مختلفة، بينها بنادق M16 وكلاشنيكوف وكارلو ومسدسات. كما اشترى العميل من مشتبهين 2 كيلوغرام كوكايين.

ودام التحقيق في هذه القضية، التي أطلقت عليها تسمية "بوابات السماء"، قرابة 10 أشهر. وتسبب عميل الشرطة، وهو مجرم سابق وقضى عقوبة في السجن، بتجريم 83 شخصا، وكشف منظومة تجارة بالأسلحة في أوساط منظمات إجرامية.

وقالت الشرطة أنها عثرت خلال اقتحامات لبيوت المشتبهين، الليلة الماضية، على أسلحة وكميات من الذخيرة ومخدرات من نوع كوكايين، وصادرت مبلغ مليوني شيكل نقدا.