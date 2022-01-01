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ما أبرز مزايا زر تعديل التغريدات الذي ستقدمه تويتر قريبا؟

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما أبرز مزايا زر تعديل التغريدات الذي ستقدمه تويتر قريبا؟



وكالات / سما /

كشفت تقارير حديثة، أن شركة تويتر تعمل بجدية حاليا على اختبار ميزة ”زر التعديل“ على التغريدات، ليكون قابلا للتنفيذ قريبا مع المزيد من الشفافية، بحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وتقوم الفكرة من جانب تويتر على أنك ستكون قادرًا على إصلاح أي أخطاء مطبعية أو أخطاء في تغريدة دون التضحية بأي ردود أو إعادة تغريد، أو إبداءات الإعجاب التي تراكمت بالفعل.

وتعتزم تويتر البدء في اختبار الميزة مع مشتركي Twitter Blue في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت الشركة مؤخرا، ونشرت بشأنه تغريدة توضيحية، تؤكد أن هذه الميزة هي الأكثر طلبا من مستخدمي التطبيق.

وستضيف تويتر من خلال إتاحة التعديل على التغريدات، ”سجل تحرير“ لكل تغريدة وإشعارًا كبيرًا يفيد بأنه تم تحرير تغريدة سيظهر بوضوح، وسيكون لدى المستخدمين 30 دقيقة فقط لتعديل تغريدتهم، ولن يتمكنوا من القيام بذلك إلا ”مرات قليلة“.

ويعد عدم دعم التطبيقات والأنظمة الأساسية لبعض الميزات أو الوظائف الإضافية أمرًا واحدًا، لكن زر التحرير يرقى إلى تغيير جوهري في الوحدة الأساسية لتويتر وهي التغريد.

وتحاول تويتر إشراك المطورين في زر التعديل، وهو أمر مشجع، وغردت بهذا الشأن قائلة: ”نحن نعلم مدى أهمية أن يكون لديك رؤية في التغريدات المعدلة ونحن مستعدون لتقديم دعم القراءة للبيانات الوصفية المعدلة للتغريدات عبر Twitter APIs“.

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