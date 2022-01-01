  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

غياب 13 لاعبا عن افتتاح دوري غزة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غياب 13 لاعبا عن افتتاح دوري غزة



غزة / سما /

تشهد مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية بقطاع غزة, غياب 13 لاعبا عن أنديتهم بسبب البطاقات التراكمية.

وفي الدرجة الممتازة, يغيب ثلاثي الشجاعية عمر العرعير وسالم وادي وسليمان السكافي،  وعبد الله قفة من شباب رفح، ورفيق عاشور من شباب خانيونس، ومحمد جودة من الهلال, ويوسف العش من شباب الزوايدة، وزياد أبو شرف خدمات النصيرات.

أما في الدرجة الأولى, فلن يظهر محمد أبو عرمانة مع الأهلي الفلسطيني في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

كما تشهد الدرجة الثانية, غياب 4 لاعبين هم يحيي العطل من الرضوان، ومحمود سالم من الوفاق، وأمجد منصور من جماعي رفح، وسلامة الغلبان من شباب معن.

#دوري الممتازة #دوري غزة

الأكثر قراءة اليوم

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

الاتصالات الفلسطينية