غياب 13 لاعبا عن افتتاح دوري غزة

غزة / سما /

تشهد مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية بقطاع غزة, غياب 13 لاعبا عن أنديتهم بسبب البطاقات التراكمية.



وفي الدرجة الممتازة, يغيب ثلاثي الشجاعية عمر العرعير وسالم وادي وسليمان السكافي، وعبد الله قفة من شباب رفح، ورفيق عاشور من شباب خانيونس، ومحمد جودة من الهلال, ويوسف العش من شباب الزوايدة، وزياد أبو شرف خدمات النصيرات.



أما في الدرجة الأولى, فلن يظهر محمد أبو عرمانة مع الأهلي الفلسطيني في الجولة الافتتاحية للمسابقة.



كما تشهد الدرجة الثانية, غياب 4 لاعبين هم يحيي العطل من الرضوان، ومحمود سالم من الوفاق، وأمجد منصور من جماعي رفح، وسلامة الغلبان من شباب معن.