الدولار يواصل صعوده مقابل الشيكل كم بلغ سعر صرفه ؟

رام الله / سما /

يواصل الدولار الامريكي صعوده امام الشيكل الاسرائيلي بنسبة 0.4٪ ويتم تداوله 3.43 شيكل ، كما ارتفع اليورو ، الذي ضعف في الأيام الأخيرة ، بشكل طفيف هذا الصباح إلى 3.39 شيكل حسب بورصة اسرائيل.

وبحسب استطلاع لرويترز ، فإن الدولار سيواصل قوته في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل ، حيث تستمر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الارتفاع ويظل الاقتصاد قويا.

من ناحية أخرى ، انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر إلى المستويات التي كانت قبل الحرب الروسية في أوكرانيا. ويرجع ذلك أيضًا إلى توقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية العالم ، مما يقلل من الطلب على النفط ، وأيضًا بسبب الإغلاق الأخير في الصين بعد تفشي فيروس كورونا هناك ، مما تسبب في انخفاض الطلب على النفط .

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار إلى 91.5 دولار للبرميل ، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير هذا العام. ونزلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.55 دولار إلى 85.20 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 26 يناير.

سياسة الإغلاق الصارمة التي تتبعها الصين في مدن مثل تشنغدو ، حيث يوجد أكثر من 21 مليون ساكن تحت الإغلاق ، تقلل من حركة المرور وبالتالي أيضًا الطلب على النفط في الصين ، التي تعد ثاني أكبر مستهلك في العالم.