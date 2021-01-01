فوزان لشباب رفح وخدمات الدير بدوري السلة للدرجة الأولى

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حقق فريقا شباب رفح وخدمات دير البلح، الفوز على اهلي بيت حانون وخدمات خانيونس تواليا، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بصالة ابو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

شباب رفح (95) _ (42) أهلي بيت حانون

قدم شباب رفح عرض مميز مع انطلاقة المباراة، مستفيدا من تسرع لاعبي بيت حانون في انهاء الهجمة، فسجل محمد ابو حربة 7 نقاط، و6 نقاط لمحمد النملة، بينما حاول لاعبو بيت حانون الاختراق والتسجيل من أقرب المناطق على السلة، فتمكن خالد أبو عودة من تسجيل 4 نقاط، وثلاثية لمعاذ أبو حمدان، لينتهي الربع 27_11 لشباب رفح.

وفي الربع الثاني واصل شباب رفح تفوقه، واستغل انطلاقات لاعبيه في الهجمات المرتدة، بالإضافة للتسجيل بالتصويبات الثلاثية ، فتألق إبراهيم المغاري بتسجيله 10 نقاط منها ثلاثتين، وثلاثية لوسام غنام، لينتهي الربع 19_8 لشباب رفح.

وفي الربع الثالث استمرت افضلية شباب رفح، وظهر فارق الإمكانيات الفنية، بتالق واضح على مستوى التصويبات الثلاثية، فسجل عبد الله ابو شمالة ثلاثيتين، وثلاثية لمحمد عيد، لينتهي الربع 18_10 لشباب رفح.

وفي الربع الرابع كثف شباب رفح من ضغطه على لاعبي بيت حانون لاستخلاص الكرة في اقل وقت، فعاب على لاعبي بيت حانون البطئ في اخراج الكرة من نصف ملعبهم، فسجل لرفح إبراهيم المغاري 13 نقطة منها 3 ثلاثيات، و6 نقاط لمحمد ابو حربة، بينما سجل لبيت حانون خالد أبو عودة 4 نقاط، و4 نقاط لنضال حمد، لينتهي الربع 31_13 لشباب رفح، وبنتيجة إجمالية 95_42.

ورفع شباب رفح رصيده للنقطة 12 في صدارة الترتيب، وبقي بيت حانون سادسا واخيرا برصيد 6 نقاط.

خدمات خانيونس (56) _ (60) خدمات دير البلح

بدأت المباراة بتسرع كبير من كلا الفريقين، وتعددت المحاولات الفاشلة في تسجيل النقاط، وذلك بسبب القوة الدفاعية للفريقين، فسجل للدير 3 نقاط كلا من وسيم عقيلان وعمر المسلمي، بينما سجل لخانيونس نقطتين لكل من محمد ابو حطب وإسماعيل مقداد ومصطفى السنوار وسامي قنديل، لينتهي الربع 9_8 لدير البلح.

وفي الربع الثاني واصل دير البلح أفضليته النسبية في تسجيل النقاط، فسجل له يوسف الحيلة 6 نقاط، و4 نقاط لكل من محمود البحيصي ووسيم عقيلان، وثلاثية لمحمد البحيصي، بينما سجل لخانيونس محمود عامرية 7 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لإسماعيل مقداد، لينتهي الربع 17_15 لدير البلح.

وفي الربع الثالث تحسن أداء لاعبو خدمات خانيونس، وتمكنوا من تسجيل عدة ثنائيات أدت إلى تقليص الفارق إلى 6 نقاط، لكن خدمات الدير عاد ليزيد الفارق مستغلا قوته الدفاعية وتسرع لاعبي خانيونس، لينهي الربع لمصلحته بنتيجة 15_12.

وفي الربع الرابع استفاق لاعبو خانيونس، حتى تمكنوا من تقليص الفارق لنقطتين، لكن سوء تصرفهم بالكرة أضاع عليهم فرصة معادلة النتيجة، بينما تمكن لاعبو دير البلح من استغلال الرميات الحرة لرفع الفارق ل4 نقاط، لينتهي الربع 21_9 لخدمات خانيونس، وبنتيجة إجمالية 60_56 لخدمات دير البلح.

ورفع خدمات الدير رصيده للنقطة 10 في المركز الثاني مؤقتا، وبات خدمات خانيونس رابعا مؤقتا برصيد 7 نقاط.

قاد اللقاءين تحكيميا: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، تامر قشطة، مسجل جاد أغا، ميقاتي مباراة محمد العالول، ميقاتي 24 دولي أحمد زعرب، مراقب حكام دولي حسين حمدان، لجنة مسابقات حسن الحشاش.