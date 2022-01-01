"حماس" و "الجهاد الإسلامي" تدعوان لتصعيد المقاومة بالضفة

غزة/ سما /

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، والتصدي للاحتلال والمستوطنين الذين يصعدون من جرائمهم.

ونعت حماس، والجهاد الإسلامي، في بيانات منفصلة، الشهيد يونس غسان تايه (21 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم في طوباس.

وقالت حماس، "نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بقوافل شهداء شعبنا الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق أمام شعبنا لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة".

وأضافت: "نؤكّد أنَّ الملحمة البطولية التي تصنعها اليوم الضفة الغربية المحتلة، بتلاحم رجالها ونسائها وشبابها في مواجهة إجرام الاحتلال وعدوانه، والتصدّي لقطعان مستوطنيه، وهي تقدّم في ذلك التضحيات والشهداء، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها".

ودعت الجماهير الفلسطينية على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها.

وقالت: "نشد على أيادي الأبطال ثوّار الضفة لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

من ناحيتها، أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن تايه من عناصرها، مؤكدةً على أن "قافلة المجد والشهادة تمتد في كل الساحات وتواصل طريقها نحو استمرار الاشتباك مع الاحتلال حتى الحرية والكرامة".

ودعت الجماهير إلى "رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، وأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعًا لتصعيد العمل المقاوم والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا في أرضنا ومقدساتنا". وفق نص بيانها.