  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" و "الجهاد الإسلامي" تدعوان لتصعيد المقاومة بالضفة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" و "الجهاد الإسلامي" تدعوان لتصعيد المقاومة بالضفة



غزة/ سما /

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، والتصدي للاحتلال والمستوطنين الذين يصعدون من جرائمهم.

ونعت حماس، والجهاد الإسلامي، في بيانات منفصلة، الشهيد يونس غسان تايه (21 عامًا)، الذي استشهد صباح اليوم في طوباس.

وقالت حماس، "نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بقوافل شهداء شعبنا الأبطال الذين رسموا بدمائهم الطاهرة عناوين النضال، وعبّدوا الطريق أمام شعبنا لمواصلة درب التحرير والعودة بكل قوّة وبسالة".

وأضافت: "نؤكّد أنَّ الملحمة البطولية التي تصنعها اليوم الضفة الغربية المحتلة، بتلاحم رجالها ونسائها وشبابها في مواجهة إجرام الاحتلال وعدوانه، والتصدّي لقطعان مستوطنيه، وهي تقدّم في ذلك التضحيات والشهداء، ستستمر وتزداد صلابة وبأساً، متسلّحة بإيمانها الرّاسخ بحقوقها المشروعة في أرضها ومقدساتها".

ودعت الجماهير الفلسطينية على امتداد الوطن إلى الاستمرار في دعم هذه الملحمة وتعزيزها.

وقالت: "نشد على أيادي الأبطال ثوّار الضفة لمواصلة التصدي لاقتحامات الاحتلال وعربدة مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

من ناحيتها، أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن تايه من عناصرها، مؤكدةً على أن "قافلة المجد والشهادة تمتد في كل الساحات وتواصل طريقها نحو استمرار الاشتباك مع الاحتلال حتى الحرية والكرامة".

ودعت الجماهير إلى "رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة، وأن تكون هذه الدماء الطاهرة دافعًا لتصعيد العمل المقاوم والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا في أرضنا ومقدساتنا". وفق نص بيانها.

الأكثر قراءة اليوم

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

الأخبار الرئيسية

20220907115216

اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

الاتصالات الفلسطينية