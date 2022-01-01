خدمات البريج يواصل سلسلة انتصاراته في دوري جوال لكرة اليد

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا مقنعا (39_29)، على شباب جباليا، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري جوال لكرة اليد للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الثلاثاء، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

افتتح البريج التسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق نائل أبو جبارة، لكن الرد جاء سريعا لشباب جباليا في الدقيقة الثانية عن طريق علاء زايدة، لتستمر المباراة بهدف هنا وهدف هناك، حتى وصلت للتعادل 16_16، بتألق خميس البطش بتسجيله 5 أهداف للشباب، لكن البريج ترجم أفضليته في الدقائق الأخيرة بتألق قائده عبد الله الدعالسة بتسجيله هدفين من أصل 5 اهداف سجلها خلال الشوط، لينهي الشوط لصالحه 19_18.

وفي الشوط الثاني ضاعف البريج من ضغطه الدفاعي واستخلاص الكرة من خلال الضغط والاستفادة من تسرع لاعبي جباليا في إنهاء الهجمة، فتألق عبد الله الدعالسة ومحمود شعلان بتسجيل 4 أهداف لكل منهما، و3 أهداف سجلها هادي الرملاوي، بينما كان علاء زايدة أفضل مسجل لشباب جباليا بتسجيله 3 أهداف، لينتهي الشوط 20_11 للبريج، وبنتيجة إجمالية 39_29 لصالحه أيضا.

أفضل مسجل للبريج، عبد الله الدعالسة 9 أهداف، وتساوى 3 لاعبين كأفضل مسجلين لشباب جباليا بتسجيل 6 أهداف لكل منهم، وهم سامر الحافي وعلاء زايدة وخميس البطش.

ورفع البريج رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني خلف الصلاح بفارق الأهداف، وبات شباب جباليا رابعا برصيد 3 نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: محمد خير الله وعلي أبو طه للساحة، ميقاتي أحمد بدوان.