اعتراف صريح من كورتوا بعد فوز ريال مدريد على سيلتك

وكالات / سما /

أطلق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، اعترافاً صريحاً بعد فوز فريقه على حساب سيلتك الاسكتلندي بثلاثية دون رد، مساء أمس الثلاثاء، خارج القواعد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

واعترف كورتوا أن الشوط الأول من المباراة كان صعباً بسبب بداية سيلتك بشكل قوي في ميدانه، مؤكداً أن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، لكن بمرور الوقت حصل على الانتصار، الذي وصفه بالمستحق.

وقال حارس مرمى الريال في تصريحات صحفية عقب اللقاء” الشوط الأول كان صعباً علينا، سيلتك كان قوياً في ملعبه، ونحن لم ننعم ببداية جيدة، ولكن مع دخولنا في أجواء المباراة، تحسن الأداء وحققنا الانتصار، وبالطبع هو فوز مستحق”.

وأضاف كورتوا قائلاً” على الصعيد البدني نحن على ما يرام، ومع التبديلات التي أجراها المدرب، أصبحنا أفضل، وهازارد لاعب عظيم بحق، اليوم كان مهماً لنا، وبمجرد دخوله في اللقاء أثبت جودته”.

وواصل تيبو حديثه” هازارد أظهر للمدرب أنه يمكنه الاعتماد عليه في الكثير من المباريات، ومباراة اليوم كانت في أجواء عظيمة، ملعب تحب أن تلعب فيه”.

وعن إصابة كريم بنزيما قال” لا أعرف أي شيء عن حالته، ولكن أظن أنها ليست خطيرة، ولو كانت عكس ذلك، لدينا لاعبين آخرين لتعويضه”.