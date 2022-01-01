مبابي يفجرها: ريال مدريد منزلي في المستقبل

وكالات / سما /

أعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ربط نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد مجدداً، وذلك خلال مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، والتي كشف خلالها عن العديد من الأمور المهمة.

وكان مبابي على بعد خطوة من الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة مجانية عقب نهاية الموسم الماضي، لكن حدثت مفاجأة صدمت الجميع، وتمثلت بتجديد اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

ورغم أن العلاقة بين ريال مدريد ومبابي أصبحت متوترة للغاية، لكن المهاجم الفرنسي ألمح إلى أنه ينوي الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في المستقبل، بعد أن يقضي فترة إضافية في بلاده فرنسا.

وعندما تم سؤاله عن ريال مدريد، أجاب كيليان مبابي “لا تستطيع معرفة ما سيحدث في المستقبل. لم أتواجد في ريال مدريد على الإطلاق، لكن يبدو وكأنه منزلي، أو شيء من هذا القبيل”.

ونفى كيليان مبابي ما تردد في وسائل الإعلام بأنه قرر التجديد مع باريس سان جيرمان بعد حصوله على عروض مالية لا يمكن رفضها، بالإضافة إلى امتلاكه سلطة إدارية داخل النادي.

وأردف قائلاً “أينما ذهبت كنت سأحصل على المال. السلطة في القرارات؟ هذا ليس عملي، ولا أريد القيام به لأنني لست جيداً فيه، أنا جيد في الملعب وخارجه، هذا ليس دوري، هناك الكثير من الأشخاص أفضل مني في هذا المجال.

وأوضح مبابي أن مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعبت دوراً حاسماً في قرار استمراره مع باريس سان جيرمان، وقال بهذا الخصوص “لم أتخيل قط أنني سوف أتحدث مع الرئيس عن مستقبلي، وعن مستقبل مسيرتي المهنية، لقد كان الأمر جنونياً حقاً”.

وتابع “قال لي: أريدك أن تبقى، لا أريد أن تذهب الآن. أنت مهم جداً للبلد، لديك متسع من الوقت للرحيل في المستقبل، يمكنك البقاء لفترة أطول قليلاً. عندما يخبرك الرئيس بهذا، فإنه أمر مهم”.