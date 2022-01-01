مستوطنون يتلفون بركة مياه وشبكات ري ويسرقون مضخة شرق نابلس

نابلس / سما /

أتلف مستوطنون، اليوم الأربعاء، مشروعا للري، شرق بلدة بيت دجن، شرق نابلس.

وقال الصحفي بكر عبد الحق، صاحب المشروع الذي كان مقررا افتتاحه غدا الخميس، إن مستوطنين اتلفوا بركة لجمع المياه، وشبكات ري على مساحة 17 دونما، ودمروا السياج الخاص بالأرض، والبوابة، وسرقوا مضخة مائية، تبلغ قيمتها نحو 20 ألف شيقل.

وأضاف أن المشروع أقيم على أرض تعود للمواطن خلوصي الحج محمد، ضمن مبادرة "على الأرض"، التي تستهدف المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، ويمنع الاحتلال المواطنين من مد شبكات مياه وكهرباء فيها.

وأشار إلى أن العمل في الأرض استمر لأكثر من 60 يوما، لإقامة بركة المياه لتجميع مياه الأمطار، تتسع لأكثر من 4 آلاف كوب سنويا، وتستخدم لري المزروعات، وسياج وبوابة، وشبكة ري كبيرة.

يذكر أن الأرض التي يقام عليها المشروع، تبعد نحو 500 متر عن بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في المكان.