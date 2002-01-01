  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المعتقلان الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقلان الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31



رام الله / سما /

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن المعتقل أحمد موسى القابع في "عيادة سجن الرملة"، يعاني من أمراض في القلب والكلى.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما)، القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

فيما يواصل المعتقل جواد جواريش (41 عاما) من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السادس على التوالي، في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله وعرابي.

وذكر نادي الأسير، أن جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.

ومن الجدير ذكره أن جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

الاتصالات الفلسطينية