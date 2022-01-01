رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

فقدان السيطرة بالمجتمع العربي: أين الشرطة؟

مقتل منار حجاج وابنتها في اللد والشرطة لا حول لها ولا قوة

عودد شلوم يكتب: الشرطة أبطال على الضعفاء ويخافون من الأقوياء

إطلاق الرصاص على منزل الصحفي كمال عدوان من دالية الكرمل دون وقوع إصابات

الشاهدة ضد نتنياهو في ملف 1000 أو ملف الهدايا: أتعرض للتحريض وحياتي في خطر

إسرائيل تقصف مطار حلب

استقبال بن غفير بمدرسة ثانوية بالتصفيق وشعارات معادية للعرب

آفي يسسخاروف يكتب: لا بديل للسلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل تعمل على إضعافها لمنع الحل السياسي

* "هآرتس":

لبيد يعقد غدا اجتماعا لبحث الأوضاع في الضفة

الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتغيير تعليمات إطلاق النار على المدنيين

لبيد يرد: فقط قادة الجيش هم من يقررون متى يتم إطلاق النار وليس تعليمات من الخارج

قتل الفلسطيني محمد سباعنة في جنين خلال توثيقه لاقتحام المدينة

عامل النظافة في منزل وزير الأمن الاسرائيلي حاول بيع معلومات لإيران وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

عكيفا ألدار يكتب: نتنياهو جيد لإيران المعنية بعودته للسلطة لأنه دمر عملية السلام وقرب إيران من القنبلة النووية

افتتاحية الصحيفة: جيش الكذب لإسرائيل

* "معاريف":

أرقام حول جرائم القتل في المجتمع العربي

الشرطة تدعي ان مكافحة الجريمة يعتبر نجاحا كبيرا ولكن المعطيات تشير إلى عكس ذلك

71 قتيلا منذ مطلع العام وقتل الأم وابنتها باللد جريمة صادمة جدا