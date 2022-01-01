رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينة الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر لقاء الرئيس محمود عباس بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ووضعه في صورة الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.

كما تناولت الصحف في عناوينها خبر استشهاد الشاب محمد سباعنة (29 عاما)، ووقوع جرحى، وهدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف"، خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس يلتقي نظيره المصري ويضعه بصورة الأوضاع في فلسطين

- شهيد و16 جريحا وهدم شقة سكنية في جنين

- إصابات واعتقالات وهدم وعربدة استيطانية.. والاحتلال يقرر استخدام "الطائرات المسيرة" في الضفة

-اشتية: لا يحق لدولة الاحتلال الاعتداء على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

-لجنة وزارية عربية ترفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية على القدس

-واشنطن تدعو إسرائيل لتحديد المسؤولين عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

-الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية و"يونيسف" يوقعان اتفاقية لدعم وصول الأطفال الفلسطينيين للتحويلات النقدية والتعليم الأمن

*"الأيام":

-قمة القاهرة: السيسي يؤكد للرئيس أهمية تضافر الجهود لدعم الموقف الفلسطيني

-شهيد وجرحى وهدم شقة منفذ عملية "ديزنغوف" خلال غزو 2200 جندي إسرائيلي جنين

-الخارجية الأميركية تجمع معلومات حول ممارسات كتيبة بجيش الاحتلال

-إصابات خلال التصدي لعملية اقتحام في مخيم الجلزون.. الاحتلال يهدم في الخضر واعتداء استيطاني جنوب بيت لحم

-مجلس الجامعة العربية يدعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

-الخليل: الاحتلال يعتقل طفلاً ويشدد من إجراءاته في محيط الحرم الإبراهيمي

-أميركا تنوي الضغط على إسرائيل للنظر في تعليمات فتح إطلاق النار بالضفة

* "القدس":

-شهید و22 جريحا وهدم منزل عائلة منفذ عملية "ديزنغوف"

-خطة لتوسيع "رمات شلومو" على أراضي شعفاط وبيت حنينا ولفتا

-اشتية خلال زيارته "الضمير" بحضور سفراء وقناصل: لا يحق للاحتلال أن يعتدي على المؤسسات التي تعمل ضمن القانون الفلسطيني

-مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

-عدوان إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

-سالم: الأردن بدأ بالعمل لتسهيل السفر في معبر الكرامة