  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: جرائم الاحتلال تعكس سياسته لاستبدال السلام بحلول عسكرية استعمارية

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة، والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وإغراقها في دوامة من العنف.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن ما يجرى ميدانيا يدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين، وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأدانت جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة في محافظة طوباس، واعتبرتها حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء شعبنا، لتحقيق أهداف استعمارية توسعية، وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى شعبنا، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وأرض وطنه.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد هو ضمن المحاولات الإسرائيلية التي لن تتوقف لفرض الاستسلام على شعبنا، وإجباره على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان، واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره.

وترى أن حملة التصعيد الإسرائيلية المحمومة بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وسرقة المزيد من الأرض، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها، والتي كان آخرها خطة استيطانية لبناء 900 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" على حساب أراضي قرى شمال القدس، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا، واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة على المواطنين، وأرضهم وممتلكاتهم وغيرها، جميعها ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود شعبنا الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وتابعت: ما يجرى هو تغييب عنيف للبعد السياسي للصراع، وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل الأمني الاستعماري العنصري في التعامل مع شعبنا وقضاياه، وسط حملات تضليلية إسرائيلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين وإلصاق تهمة (الإرهاب) بالطرف الفلسطيني، والترويج المفضوح لرواية (أن إسرائيل تدافع عن نفسها).

وعبرت الخارجية عن أسفها لمواقف بعض الدول التي تتساوق مع هذه الروايات والمواقف الإسرائيلية التي توفر المزيد من أبواب الهروب لدولة الاحتلال من استحقاقات السلام والحل العادل للصراع.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول اسرائيلي : يمكن النظر في الإفراج المبكر عن "سجناء أمنيين" فلسطينيين

لا بديل عنها سوى احتلال الضفة.. كيف ساهمت إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية؟!

“ضحِّكونا عليهم".. السيسي يوجّه الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث: عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

"أمان": بيان "المالية" لا يؤكد ولا ينفي ما ذكر بشأن ما يصرف للوزراء من نثريات

السعودية.. ضجة يثيرها الغامدي بفتوى "الفخذ ليس عورة" و"عدم ثبوت صيام 6 أيام من شوال"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي : تل أبيب تضغط على الرئيس عباس لتحقيق الهدوء

EAmlU

صحيفة تكشف : تحركات جزائرية لإطلاق جولة جديدة من مباحثات المصالحة الفلسطينية

غانتس يهدد الضفة الغربية وأماكن أخرى و هذا ما قاله ..

لبيد: يجب تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكبح التصعيد في الضفة

عائلة الأسير أبو حميد تطالب بالإفراج عن ناصر قبل استشهاده

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية