الشاباك يعلن اعتقاله 7 شبان من عكا لمحاولة قتلهم إسرائيلي خلال معركة "سيف القدس"

القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 5 شبان من مدينة عكا على خلفية أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

والشبان هم راني فيران، ومحمد حماد، وأيمن زلفي، وهيثم عواد، وصالح مجيد، وقصي عباس، وأدهم بشير، اعتقلهم الشاباك والشرطة بزعم مشاركتهم بالاعتداء على إسرائيلي يدعى مور غناشفيلي، يوم 12 أيار 2021، خلال هبة الكرامة واصابته بجروح خطيرة .