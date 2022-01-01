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الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الثاني 2022

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الثاني 2022



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن هناك انخفاضا في عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين، خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع السابق.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,610 رخص خلال الربع الثاني من العام 2022، منها 1,558 رخصة أبنية جديدة.

وأشار إلى انخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، كما سجل انخفاضاً قدره 1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021، حيث انخفض عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من العام 2022، وانخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,235 ألف متر مربع، منها 944 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و291 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,290 وحدة سكنيـة مساحاتها 902 ألف متر مربع، منها 4,001 وحدة سكنية جديدة مساحتها 689 ألف متر مربع، و1,289 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 213 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022، وارتفع بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

#الإحصاء الفلسطيني

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