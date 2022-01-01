الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الشقيقين معتز ومعمر مروان النمورة، من بلدة دورا جنوب الخليل، وماجد نصر من قرية دير العسل، ويونس عودة الحروب (38 عاما)، من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الاسير المحرر محمود الفسفوس في بلدة دورا وعدة منازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها خرابا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.