قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات نفذت عمليات اقتحام لقرى ومخيمات وأحياء وبلدات ومدن مختلفة، وداهمت العديد من المنازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، وعاثت في محتوياتها خرابًا.

وفي سلواد شرق رام الله، اعتقل الاحتلال 6 مواطنين، هم: محمود خروقة، ونجله مأمون، وتامر شوارب، خالد عزات، عباس عبد الحكيم، محمد المكحل، فيما اعتقل عمر البرغوثي، ومهند الرفاعي من كفر عين غرب المدينة.

وفي نابلس، اعتقل 3 شبان من بلدة بيتا، وهم: صدام أبو الشيخ، مراد حمايل، خليل حمايل، فيما اعتقل حمزة جعار من حي الشيخ مؤنس شرق المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقل مقداد حوتري نجل الأسير رائد الحوتري المحكوم بالمؤبد.

فيما اعتقل من خاراس شمال الخليل، المحرر يونس الحروب، والشقيقان معتز، و معمر مروان النمورة من دورا جنوب المدينة.

واعتقل عدي التايه من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وحاولت قوات الاحتلال اعتقال 3 مواطنين في بلدة اليامون بجنين، إلا أنها لم تتمكن من ذلك وسط اشتباكات مسلحة، وقامت خلال اقتحامها للبلدة بتخريب وتكسير محتويات عدة منازل، إلى جانب مركبة كانت متوقفة أمام منزل أحد المواطنين.

واعتقل الشاب عنان ناصر صلاح من مدينة جنين، أثناء مروره عن حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين، وهو شقيق الأسير أسامة، وله اثنان من أشقائه شهداء وهم يوسف، وسعد صلاح.