  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

يافا: مسيرة احتجاجية على إهمال وتهميش المدارس العربية

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يافا: مسيرة احتجاجية على إهمال وتهميش المدارس العربية



يافا/سما/

شارك العشرات من أهالي يافا وطلاب المدارس مساء اليوم، الثلاثاء، في وقفة ومسيرة احتجاجا على سياسة التمييز والإهمال من قبل بلدية تل أبيب تجاه سلك التربية والتعليم في يافا.


وانطلقت المسيرة سيرا على الأقدام من حديقة الغزازوة في شارع "ييفت" إلى شارع "ييفت" في يافا باتجاه الجنوب.


ورفع المتظاهرون لافتات منددة بما وصفوه بالتعدي على الهوية العربية في مدينة يافا من قبل بلدية تل أبيب، والعبث بسلك التربية والتعليم في يافا.

كما رددوا هتافات مطالبة بلدية تل أبيب بوقف سياسة التمييز والتهميش للمدارس العربية في يافا، وسلك التربية والتعليم بشكل خاص.

وجاءت هذه الوقفة والمسيرة الاحتجاجية بعدما أغلقت بلدية تل أبيب مدرسة مرساة يافا العربية، قبل نحو عامين وحولتها إلى مدرسة يهودية، كما أغلقت روضتين عربيتين هذا العام، وهذا على الرغم من وجود حاجة ملحة لمدارس عربية في الأحياء العربية في يافا.

#يافا #المدارس العربية

الأكثر قراءة اليوم

ماذا أبلغ رئيس "الشاباك" مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟

موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استشهاد شاب قرب رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس وجنين

فيديو: ليفربول ينهار أمام نابولي وكلوب يفاجئ صلاح

هبوط كبير في أسعار النفط

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث: عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

الأخبار الرئيسية

لبيد: يجب تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكبح التصعيد في الضفة

عائلة الأسير أبو حميد تطالب بالإفراج عن ناصر قبل استشهاده

حسين الشيخ: اسرائيل رفضت عرضًا بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ4 أشهر

مسؤول اسرائيلي : يمكن النظر في الإفراج المبكر عن "سجناء أمنيين" فلسطينيين

154e5e40feea7b63b8824c864e6ef59e

لا بديل عنها سوى احتلال الضفة.. كيف ساهمت إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية