يافا: مسيرة احتجاجية على إهمال وتهميش المدارس العربية

يافا/سما/

شارك العشرات من أهالي يافا وطلاب المدارس مساء اليوم، الثلاثاء، في وقفة ومسيرة احتجاجا على سياسة التمييز والإهمال من قبل بلدية تل أبيب تجاه سلك التربية والتعليم في يافا.



وانطلقت المسيرة سيرا على الأقدام من حديقة الغزازوة في شارع "ييفت" إلى شارع "ييفت" في يافا باتجاه الجنوب.



ورفع المتظاهرون لافتات منددة بما وصفوه بالتعدي على الهوية العربية في مدينة يافا من قبل بلدية تل أبيب، والعبث بسلك التربية والتعليم في يافا.

كما رددوا هتافات مطالبة بلدية تل أبيب بوقف سياسة التمييز والتهميش للمدارس العربية في يافا، وسلك التربية والتعليم بشكل خاص.

وجاءت هذه الوقفة والمسيرة الاحتجاجية بعدما أغلقت بلدية تل أبيب مدرسة مرساة يافا العربية، قبل نحو عامين وحولتها إلى مدرسة يهودية، كما أغلقت روضتين عربيتين هذا العام، وهذا على الرغم من وجود حاجة ملحة لمدارس عربية في الأحياء العربية في يافا.