مصرع شاب من اللد في حادث طرق

اللد/سما/

لقي الشاب فريد علاء العوضي (22 عاما) من مدينة اللد مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية استقلها وسيارة على شارع 44 قرب حولون، وسط البلاد، مساء الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:31، حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 44، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لسائق الدراجة النارية إذ عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج، وهناك أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 237 شخصا، بينهم 80 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 71 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.