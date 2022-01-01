  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة



رام الله/سما/

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات المركزية والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان المشاركة الفعالة لهم في العملية الديمقراطية.

ووقّع المذكرة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وأمين عام الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، في مقر لجنة الانتخابات في رام الله.

وأكدت الأطراف الثلاث على مواصلة الشراكة وتعزيزها لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في المشاركة الفعالة لهم بالعملية الديمقراطية وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وقال مجدلاني إن وزارة التنمية الاجتماعية وفي إطار التحول نحو التنمية، أطلقت السجل الوطني الاجتماعي نهاية العام المنصرم والذي يشكّل قاعدة بيانات للأسر المستفيدة بما فيها الأسر التي يوجد لديها أشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الوزارة من خلال اعتمادها منهج إدارة الحالة سوف توفّر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، لكل فرد من أفراد العائلة، مؤكداً أن النهج الجديد للعمل يوفّر الخدمات بشكل منصف للفئات الأقل حظاً وفقا لاستراتيجية التنمية 2030.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية استثنائية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد حيث تعمل بالتعاون مع الشركاء للتوعية بآلية التعامل مع الأشخاص المصابين لدمجهم في المجتمع.

بدوره، قال ناصر إن لجنة الانتخابات تعمل من خلال كوادرها لضمان مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تراعي قواعد المواءمة للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية.

من جهته، أشاد مرعي بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات لتحقيق العملية الديمقراطية، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للمشاركة وإعداد البيانات من خلال استخدام البوابة الموحدة.

#وزارة التنمية الاجتماعية #لجنة الانتخابات المركزية #الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة

الأكثر قراءة اليوم

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

أسعار صرف العملات

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

الجريمة تعصف بالداخل المحتل: مقتل أم وإبنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

الأخبار الرئيسية

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي ويخرجه عن الخدمة

لأول مرة..جيش الاحتلال سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية

عايش-730x438

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب"..سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

النخالة يوجه رسالة لأبطال "نفق الحرية"

الاتصالات الفلسطينية