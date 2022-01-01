التنمية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة

رام الله/سما/

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات المركزية والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان المشاركة الفعالة لهم في العملية الديمقراطية.

ووقّع المذكرة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وأمين عام الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، في مقر لجنة الانتخابات في رام الله.

وأكدت الأطراف الثلاث على مواصلة الشراكة وتعزيزها لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في المشاركة الفعالة لهم بالعملية الديمقراطية وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وقال مجدلاني إن وزارة التنمية الاجتماعية وفي إطار التحول نحو التنمية، أطلقت السجل الوطني الاجتماعي نهاية العام المنصرم والذي يشكّل قاعدة بيانات للأسر المستفيدة بما فيها الأسر التي يوجد لديها أشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الوزارة من خلال اعتمادها منهج إدارة الحالة سوف توفّر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، لكل فرد من أفراد العائلة، مؤكداً أن النهج الجديد للعمل يوفّر الخدمات بشكل منصف للفئات الأقل حظاً وفقا لاستراتيجية التنمية 2030.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية استثنائية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد حيث تعمل بالتعاون مع الشركاء للتوعية بآلية التعامل مع الأشخاص المصابين لدمجهم في المجتمع.

بدوره، قال ناصر إن لجنة الانتخابات تعمل من خلال كوادرها لضمان مشاركة واسعة في العملية الديمقراطية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تراعي قواعد المواءمة للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية.

من جهته، أشاد مرعي بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات لتحقيق العملية الديمقراطية، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة للمشاركة وإعداد البيانات من خلال استخدام البوابة الموحدة.