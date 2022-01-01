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القواسمي لوفد أميركي: "إسرائيل" تطبق نظام الفصل العنصري ضد شعبنا

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي لوفد أميركي: "إسرائيل" تطبق نظام الفصل العنصري ضد شعبنا



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفدا من كبار موظفي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على ممارسات إسرائيل العنصرية وما تقوم به على الأرض من قتل وتدمير وإرهاب، ومنهجيتها في تدمير حل الدولتين.

وشرح القواسمي للوفد أن إصرار إسرائيل على الخلط ما بين السياسة والتاريخ والدين في طرح رؤيتها حول طبيعة الصراع يهدف الى تعقيد الأمور وإطالة عمر الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تمتلك أية رؤية جدية للحل السياسي، وإنما لديها خطة قتل وتدمير، وتعميق الاحتلال.

وأوضح القواسمي للوفد أن القيادة الفلسطينية لديها رؤية واضحة ومحددة للحل السياسي مستندة للقانون الدولي، وهو محل إجماع دولي عدا إسرائيل ومن يحميها ويدعمها، مؤكدا لهم أن انتقاد ممارسات إسرائيل ليست معاداة للسامية أو الديانة اليهودية.

#اسامة القواسمي #اسرائيل

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