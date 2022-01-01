صحفية فلسطينية تنتصر في معركتها القضائية ضد "دويتشه فيله"

برلين/سما/

انتصرت محكمة العمل الألمانية للصحفية الفلسطينية الأردنية فرح مرقه، التي تعرضت للفصل من عملها من الإذاعة الدولية الألمانية (DW)؛ بعد مزاعم ”معاداة السامية“.

وأصدر قاضي المحكمة حكمًا بـ“عدم قانونية“ إنهاء عقد مرقه، وألزم إذاعة ”دويتشه فيله“ بإعادتها للعمل بدءًا من تاريخ الحكم ودفع رواتبها عن المدة التي فُصلت خلالها.

وكانت إذاعة ”دويتشه فيله“ فصلت ”مرقة“ و6 من زملائها الصحافيين، الذين يعودون لأصول عربية، من العمل، بعد فتح الإذاعة الدولية الألمانية تحقيقا خارجيا مستقلا، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حول مزاعم بمعاداة السامية ضد بعض موظفي القسم العربي، بالإضافة لمتعاونين خارجيين مستقلين.



وقالت مرقه، الإثنين، في حسابها على ”فيسبوك“، إنها نالت العدالة من محكمة العمل الألمانية، في معركتها القانونية، مع إذاعة ”دويتشه فيله“.

كما أوضحت أن المحكمة قررت أن إنهاء الإذاعة لعملها كان غير مبرر قانونيًا.

وكان توقيف مرقه عن عملها في الإذاعة مع زملائها الآخرين، دفع مدير قسم اللغة العربية في القناة، والذي يحمل الجنسية الفلسطينية، لإعلان استقالته من منصبه كذلك.