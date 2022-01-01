الأونروا تصدر بيانًا بشأن حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها

غزة/سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا حول حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها في قطاع غزة .

وقالت "الأونروا"، في بيان صحفي "إنّه في 6 سبتمبر 2022، قام أب بطعن ابنته داخل أحد مدارس الأونروا في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة".

وأضافت: "وتمكث الطالبة حالياً في المستشفى وحالتها الصحية مستقرة، وقد قامت إدارة المدرسة بأخذ الإجراءات اللازمة على الفور للإبلاغ عن الحادث ولطلب المساعدة"، مُشيرةً إلى أنه قد تم اعتقال الأب .



وأعربت "الأونروا"، عن قلقة بشأن هذا الحادث المزعج، لافتاً إلى أنها تتابع حالياً وضع الطالبة.

وتابعت: "إنها تُعتبر كل أشكال العنف ضد الأطفال غير مقبولة".