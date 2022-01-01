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الأونروا تصدر بيانًا بشأن حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تصدر بيانًا بشأن حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها



غزة/سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا حول حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها في قطاع غزة .

وقالت "الأونروا"، في بيان صحفي "إنّه  في 6 سبتمبر 2022، قام أب بطعن ابنته داخل أحد مدارس الأونروا  في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة".

وأضافت: "وتمكث الطالبة حالياً في المستشفى وحالتها الصحية مستقرة، وقد قامت إدارة المدرسة بأخذ الإجراءات اللازمة على الفور للإبلاغ عن الحادث ولطلب المساعدة"، مُشيرةً إلى أنه قد تم اعتقال الأب .


وأعربت "الأونروا"، عن  قلقة بشأن هذا الحادث المزعج، لافتاً إلى أنها تتابع حالياً وضع الطالبة.

وتابعت: "إنها تُعتبر كل أشكال العنف ضد الأطفال غير مقبولة".

#الاونروا #طعن طالبة

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