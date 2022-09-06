  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"وزارة الاتصالات" تعلن عن حل مشكلة توقف حسابات الواتساب

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وزارة الاتصالات" تعلن عن حل مشكلة توقف حسابات الواتساب



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن معالجة تعطل حسابات تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" عند بعض المستخدمين .

حيث تعرض العديد من الحسابات الى توقف كامل وبشكل مفاجئ ، و بعد التواصل مع ادارة شركة واتساب و المتابعة الحثيثة من قبل جهات الاختصاص في الوزارة تبين وجود خلل فني طارئ لدى الشركة حيث تسبب في توقف هذه الحسابات .


و دعت الوزارة المستخدمين الى اعادة تفعيل الحساب وفقا للرقم السابق المستخدم من طرفهم  كما دعت الوزارة لاستخدام الرمز الدولي الفلسطيني 00970 كمقدمة لكافة تطبيقات التواصل و الإتصال. 


وأهابت الوزارة بكافة المستخدمين انه في حال واجهتكم مشكلة لاستعادة الحساب الخاص بكم التواصل مع مركز الاتصال الوطني 131 .

#وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #واتساب

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

أسعار صرف العملات

مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

الجريمة تعصف بالداخل المحتل: مقتل أم وإبنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

الأخبار الرئيسية

لازاريني من القاهرة: الدعم العربي للاونروا انخفض الى 3% من ميزانيتها والعجز يتجاوز 100 مليون دولار

النخالة يوجه رسالة لأبطال "نفق الحرية"

66

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

photo_2022-09-06_13-30-39 (2)

لبيد يوجه رسالة تهديد لإيران..

الاتصالات الفلسطينية