"وزارة الاتصالات" تعلن عن حل مشكلة توقف حسابات الواتساب

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عن معالجة تعطل حسابات تطبيق موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" عند بعض المستخدمين .

حيث تعرض العديد من الحسابات الى توقف كامل وبشكل مفاجئ ، و بعد التواصل مع ادارة شركة واتساب و المتابعة الحثيثة من قبل جهات الاختصاص في الوزارة تبين وجود خلل فني طارئ لدى الشركة حيث تسبب في توقف هذه الحسابات .



و دعت الوزارة المستخدمين الى اعادة تفعيل الحساب وفقا للرقم السابق المستخدم من طرفهم كما دعت الوزارة لاستخدام الرمز الدولي الفلسطيني 00970 كمقدمة لكافة تطبيقات التواصل و الإتصال.



وأهابت الوزارة بكافة المستخدمين انه في حال واجهتكم مشكلة لاستعادة الحساب الخاص بكم التواصل مع مركز الاتصال الوطني 131 .