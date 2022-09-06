لابيد يوافق على بيع أكبر مصفاة نفطية في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، على بيع مصفاة "بازان"، أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، لشركة "إسرائيل بتروكيماويات إنتربرايزز ليمتد".

وتأتي موافقة لابيد بعد أن ضغط المشرعون في الكنيست على لابيد لبيع أسهم عائلة عوفر في مصافي "بازان" في شمال إسرائيل إلى "إسرائيل بتروكيماويات إنتربرايزز ليمتد" في المجمع الذي سيتم إغلاقه في غضون عقد من الزمن.

وطلب عضو الكنيست عن حزب "أزرق وأبيض"، ألون تال، من لابيد أن يشترط بوضوح بيع "بازان" بإغلاقه في غضون عقد من الزمان وعلى التزام مكتوب من قبل المشتري الالتزام بذلك وعدم توسيع العمليات الملوثة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن لابيد لا يشترط البيع بإغلاق "بازان" في غضون عقد من الزمن، تماشيا مع قرار الحكومة الصادر في مارس الماضي، على الرغم من الضغط للقيام بذلك من قبل وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج، ومشرعين، وجماعات بيئية.