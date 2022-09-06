  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة



رام الله/سما/

- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، انخفاض سلعتي زيت دوار الشمس والطحين، بعد استئناف عملية توريد هذه  السلع من روسيا وأوكرانيا البلدين المصدّرين الرئيسيين للمحاصيل، خاصة زيت دوار الشمس والذرة والقمح.

وحددت الوزارة، وفق بيان صادر عنها، السقف السعري الأعلى لهذه السلع، بانخفاض يتراوح بين 7%-14% بعد تراجع أسعارها للشهر الخامس عالميا مع ثبات كيلو غرام الخبز المحدد بـ4.5 شيقل، لافتة إلى أن الأسعار ملزمة للتجار تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتوقعت الوزارة أن تشهد أغلب السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة انخفاضا آخر نتيجة انخفاض تكاليف الشحن واستقرار سلسلة التوريد تبعاً للتقارير والمؤشرات الدولية في مقدمتها تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، والتقييم المستمر للوزارة لحركة الأسعار في البورصات العالمية.

وشهدت أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني ارتفاعا في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلسلة التوريد العالمية، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الارتفاع أهمها إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلوغرامًا فما فوق، وكذلك المخابز، من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 16%..

وشددت الوزارة في بيانها، على أن طواقمها اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لهذه الأسعار التي يجب أن يلمسها المواطن، محذرة من التلاعب بها، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المباشر 129 أو عبر صفحة وزارة الاقتصاد الوطني الرسمية على "فيسبوك".



66

#وزارة الاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تشاؤم إسرائيلي لعدم وجود حل قريب للصراع مع الفلسطينيين

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

photo_2022-09-06_13-30-39 (2)

لبيد يوجه رسالة تهديد لإيران..

صحيفة عبرية: التوتر بين حزب الله و"إسرائيل" يتزايد تحت السطح ويلزمه شرارة ليشتعل

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

الاتصالات الفلسطينية