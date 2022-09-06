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إصابة مواطن واعتقال اثنين عقب مهاجمة مستوطنين منازل مواطنين جنوب بيت لحم

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن واعتقال اثنين عقب مهاجمة مستوطنين منازل مواطنين جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصيب مواطن واعتقل اثنان آخران عقب مهاجمة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في منطقة "خلايل اللوز" جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل لعائلة عبيات ورشقتها بالحجارة واعتدت على مواطنين بالضرب، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة مواطن برضوض، فيما اعتقل الجنود المواطنين يونس وزكريا عبيات، خلال تصديهما للمستوطنين ومحاولة حماية منازلهما.

وأشار بريجية إلى أن هذا هو الاعتداء الثالث للمستوطنين على المواطنين خلال أسبوع.

#بيت لحم #مستوطنين

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