غزة: "الجرائم الإلكترونية" تنجز قضيتي نصب واحتيال بقيمة 24 ألف دولار

غزة/سما/

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية قضيتي نصب واحتيال لاثنين من المواطنين في الضفة الغربية بعد تلقيها شكاوى عبر المنظومة الإلكترونية.

وذكرت المباحث العامة بغزة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تلقت شكوى من مواطن من أم الفحم يفيد بسرقة حسابه بقيمة 18 ألف دولار .

وبينت أنها من خلال متابعة الحساب تم التعرف على المشتبه به واستدعائه وبالتحقيق الأولي معه اعترف بالسرقة .



وفي سياق منفصل ذكرت الجرائم الإلكترونية أنها تلقت شكوى من إحدى المواطنات في الخليل تفيد قيام أحد الأشخاص المجهولين من قطاع غزة بسرقة 6000 دولار منها وابتزازها .

وذكرت دائرة الجرائم الإلكترونية أنه بعد التعرف على الحساب المشتبه به تم استدعاء صاحبه و الذي أقر بما نسب إليه بعد التحقيق معه ، وعليه تمت إحالة ملف القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول .