  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس



طوباس/سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي أثناء عمله في عاطوف والرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واستولت على جرار زراعي يعود ملكيته للمزارع مؤيد فخري دراغمة، بعد احتجازه لساعات.

يذكر أن الاحتلال يقتحم المنطقة بشكل دوري، ويحتجز المعدات الزراعية التي تعمل في السهل الخصب، ويستولي عليها في يعض الأحيان.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية منذ أشهر عمليات الاستيلاء على المعدات الزراعية للمواطنين، تقوم بها قوات الاحتلال.

#طوباس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-06_13-30-39 (2)

لبيد يوجه رسالة تهديد لإيران..

صحيفة عبرية: التوتر بين حزب الله و"إسرائيل" يتزايد تحت السطح ويلزمه شرارة ليشتعل

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

نتنياهو: “آمل ألّا يدفع ليبرمان مائة ألف دولار لتصفيتي ”هل خطط ليبرمان لتصفية مفوض شرطة الاحتلال؟

قوات الاحتلال تحاصر منزلين في الجلزون وتطالب أحد المواطنين بتسليم نفسه

الاتصالات الفلسطينية