تشييع جثمان الشهيد محمد سباعنة من جنين

جنين/سما/

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد موسى سباعنة (29 عامًا) من محافظة جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في المسجد الكبير، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الشرقية.

وردّد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وكان قد استشهد الشاب سباعنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، واندلاع مواجهات، حيث أسفرت كذلك عن إصابة 22 مواطنًا بجروح، أحدهم وصفت حالته بالحرجة.