شركة PalPay وبلدية طولكرم توقعان اتفاقية تعاون لشحن عدادات الكهرباء وتسديد الفواتير وخدمات البلدية

رام الله/ سما/

طولكرم _وقعت شركة PalPay الرائدة في مجال الدفع الالكتروني في فلسطين وبلدية طولكرم اتفاقية شراكة وتعاون لشحن عدادات الكهرباء والمياه وتسديد الفواتير وخدمات البلدية من خلال مراكز التسديد المعتمدة لدى (بال باي) في جميع المناطق، وتطبيق المحفظة الالكترونية بدون حسابات بنكية، إضافة إلى التطبيقات البنكية والانترنت البنكي للبنوك.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر بلدية طولكرم، حيث وقعها الدكتور رياض عوض رئيس البلدية، ومعاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، بحضور شفيق بالي مدير دائرة التسويق والمبيعات بال باي، ويوسف زيد مدير علاقات العملاء في بال بي، وخالد شحرور مدير فروع بنك فلسطين في مدينة طولكرم، ونائب رئيس البلدية السيد مهند الجلاد، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مدراء الدوائر من ذوي العلاقة .

وبموجب الاتفاقية الموقّعة سيتم توفير خدمة شحن عدادات الكهرباء والمياه في نقاط الدفع المعتمدة لشركة PalPay في دورا، هذا بالإضافة إلى خدمة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء وخدمات البلدية المختلفة من خلال مراكز التسديد المعتمدة والتطبيقات البنكية وتطبيق المحفظة الإلكترونية "محفظتي PalPay.

وأعرب عوض عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة PalPay، قائلاً " يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع بال بي والتي تهدف إلى التسهيل على المواطنين، تسديد أثمان الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى بكل يسر وفي أي وقت، لاسيما أن بال باي لها باع طويل في مجال الدفع الالكتروني"، آملاً أن تشكل هذه الاتفاقية أساساً لتطوير العلاقة ما بين البلدية والشركة في مجالات أخرى".

من جهته أكد القواسمي على عمق الشراكة ما بين الطرفين من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مشيداً بالدور الهام التي تقوم به بلدية طولكرم من خلال البحث عن سبل توفر الراحة والجهد لكافة مواطنيها، إضافة إلى ضمان استدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها لهم.

وأضاف القواسمي أن الاتفاقية ستسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل شحن عدادات الكهرباء وتسديد الفواتير وخدمات البلدية، هذا إلى جانب تعزيز جهود البلدية في تطوير خدماتها للمواطن، مشيراً أننا تسعى إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية، وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية بكل سهولة وأمان، وذلك في إطار استراتيجيتها نحو تعزيز ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين بما يلبي احتياجات السداد اليومية للأفراد والأعمال بشكل فوري عبر التكنولوجيا والبرمجيات الآمنة دون تكبد عناء الانتظار في ظل ازدحام المتطلبات اليومية والمهنية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية قدم القواسمي نبذة عن شركة PalPay والخدمات التي توفرها الشركة، والتي تتيح للمشتركين تسديد الفواتير من خلال التطبيقات البنكية، وأيضا من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" والذي يمكن لكل المواطنين تحميله على الهواتف الذكية، واستخدامه في تسديد وشحن كافة الخدمات من دون الحاجة لحساب بنك.