لازاريني من القاهرة: الدعم العربي للاونروا انخفض الى 3% من ميزانيتها والعجز يتجاوز 100 مليون دولار

القاهرة / وكالات /

حذر "فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من خطورة نفص الدعم العربي للمنظمة الدولية مشيرا في خطاب له امام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة بالقاهرة من ان دعم الدول العربية انخفض الى مستوى تاريخي غير مسبوق ووصل الى 3% فقط في ميزانية 2021.

وقال مفوض الاونروا "مما يؤسف له أن التبرعات من هذه المنطقة انخفضت انخفاضا كبيرا في الوقت نفسه ونتيجة لذلك، انخفضت المعونة الإنسانية المقدمة للمتضررين من الصراع فيما تتآكل جودة الخدمات مثل التعليم والصحة" موضحا "إن النقص المزمن في تمويل الوكالة محسوس عند كل أسرة من أسر لاجئي فلسطين".

وتابع مخاطبا الاجتماع الوزاري "تواصل حكومات المنطقة العربية الإعراب عن التزامها الكبير تجاه لاجئي فلسطين ويسمع اللاجئون عبارات الدعم والتضامن في بياناتكم وتحصل الأونروا على دعم ساحق من خلال التصويت على ولايتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة" مستدركا "إلا أنه ولكي تنفذ الأونروا مهام الولاية التي تمنحها إياها هذه المنطقة، ومعظم دول العالم، فإنها تحتاج إلى موارد كافية" .

وواصل "لن يغطي الدعم السياسي بدون موارد مالية مماثلة تكاليف تعليم أكثر من نصف مليون فتاة وصبي، والوصول إلى أكثر من 140 مركز صحي علاوة على تقديم معونات غذائية ونقدية لأكثر من مليوني فقير ومتأثر بالنزاع من لاجئي فلسطين" موضحا "تتوقع الأونروا فجوة تمويلية تزيد عن 100 مليون دولار هذا العام".

وحذر "إن تفاقم الأزمة المالية عاما بعد عام يصبح تهديدا "وجوديا" للوكالة" متسائلا "هل يمكننا، في إطار هذه الجمعية، أن نحشد الإرادة السياسية والمالية للمساعدة في سد هذه الفجوة التمويلية؟

خطاب مفوض الاونروا كاملا :

أشكركم مرة أخرى على منح الأونروا امتياز مخاطبة جامعة الدول العربية.

الأسبوع الماضي ، عاد أكثر من نصف مليون فتى وفتى إلى مدارس الأونروا.

يعتبر التعليم بالنسبة لمعظم اللاجئين الفلسطينيين هو جواز السفر الوحيد لحياة أفضل.

من غادة التي تعمل على الألواح الشمسية ،

لبراء الذي يجري أبحاثًا لمكافحة السرطان ،

ياسمين التي افتتحت مصنعا للشوكولاتة

ووسام ، الذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية لاستخدامه تكنولوجيا المعلومات لإثراء تعلم طلابه. لقد أظهر لاجئو فلسطين أنه يمكنهم الذهاب بعيداً في الحياة!

مع هذه الإنجازات ، هناك الكثير لنفتخر به.

من جانبنا ، أعني الأونروا والدول العربية التي تدعم الوكالة.

تتلقى الأونروا دعما سياسيا هائلا من هذه المنطقة.

أود أن أتوقف قليلاً لأحيي جامعة الدول العربية على دعوتها لدعم الأونروا

كما أود أن أسلط الضوء على كرم أعضاء جامعة الدول العربية الذين يستضيفون لاجئي فلسطين ودور أعضائها الذين يدافعون عن حقوق لاجئي فلسطين في المنتديات العامة.



أخيرًا ، اسمحوا لي أن أعترف بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأردن لحشد الدعم للأونروا.

من هذه المنطقة ، تلقت الأونروا تاريخياً دعماً مالياً سخياً ، لا سيما من شركائنا الاستراتيجيين منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.



من هذه المنطقة ، يتمتع اللاجئون الفلسطينيون تاريخيًا بالتضامن العربي ، بغض النظر عن الديناميكيات السياسية المتبعة.

وأذكر الديناميكيات السياسية لأنه تم إخباري أكثر من مرة أن التغييرات الأخيرة في المنطقة لن تؤثر على التضامن طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين ، وأنها لن تقلل من الدعم للوكالة التي تدعم الكثير من حقوقهم الأساسية.



ولكن الحقائق تخبرنا بقصة مختلفة فلقد انخفض الدعم المالي من أعضاء الجامعة للأونروا إلى أدنى مستوى تاريخي في العام الماضي وبلغت المساهمة العربية الإجمالية في عام 2021 أقل بقليل من 3 في المائة من ميزانيتنا.



أصحاب السعادة

تعتبر الأونروا في كثير من الأحيان العمود الأخير المستقر في حياة لاجئ فلسطين.

يعتبر الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الخدمات الصحية أو الطرود الغذائية ، بالنسبة للعديد من لاجئي فلسطين ، المصدر الوحيد لحياتهم الطبيعية.

إنهم يتطلعون إلى الأونروا من أجل هذا الوضع الطبيعي.

في العام الماضي ، رحبنا بعودة الولايات المتحدة كواحدة من أكبر الجهات المانحة لنا.

لقد ظل المانحون الأوروبيون وغيرهم ثابتون في دعمهم.

وللأسف ، في نفس الوقت انخفضت المساهمات من هذه المنطقة انخفاضًا حادًا.

ونتيجة لذلك ، انخفضت المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع.

نوعية الخدمات مثل التعليم والصحة آخذة في التآكل.

إن النقص المزمن في تمويل الأونروا محسوس في كل أسرة من لاجئي فلسطين.

تواصل حكومات المنطقة العربية التعبير عن التزامها الهائل تجاه لاجئي فلسطين.

يستمع اللاجئون إلى عبارات الدعم والتضامن في تصريحاتكم.

تتلقى الأونروا دعما ساحقا من خلال التصويت على ولايتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



لكنها تتطلب موارد كافية لتنفيذ التفويض الذي تمنحه هذه المنطقة ، ومعظم دول العالم ، ولكن لكي تنفذ الأونروا التفويض الذي تمنحه هذه المنطقة ، ومعظم دول العالم ، فإن الأونروا تحتاج إلى موارد كافية.

لن يغطي الدعم السياسي ، بدون مطابقة الموارد المالية ، تكلفة التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى ، والوصول إلى أكثر من 140 مركزًا صحيًا ، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني فلسطيني فقير ومتضرر من النزاع. اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.

مرة أخرى ، تتوقع الأونروا فجوة تمويلية تزيد عن 100 مليون دولار هذا العام.



عاماً بعد عام ، أصبحت أزمتنا المالية المتفاقمة تهديداً "وجودياً" للوكالة.

هل يمكننا ، داخل هذه الاجتماع ، حشد الإرادة السياسية والمالية للمساعدة في سد فجوة التمويل هذه؟

أصحاب السعادة ،

بينما نستعد جميعًا لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد تفويض الأونروا ، فلنعترف بالنجاح الجماعي الذي نراه كل يوم في مدارسنا ومراكزنا الصحية ومراكز التدريب المهني.



والأهم من ذلك كله: دعونا نواصل قصة النجاح هذه حتى يكون هناك حل سياسي عادل ودائم يضع حدًا لمحنة لاجئي فلسطين.

يكبر اللاجئون الفلسطينيون الشباب وهم يستمعون إلى حديث والديهم عن التضامن العربي والكرم.

يتحدث آباؤهم بكل فخر عن الدعم الذي يشعرون به من هذه المنطقة.

إنني أحثكم ، أعضاء جامعة الدول العربية ، على مواصلة تضامنكم معهم ، الجيل الحالي.

تضامنكم سيساعد أطفال لاجئي فلسطين على الوصول إلى التعليم الحديث في عالمنا الرقمي.



سيساعد في إنشاء محاور لتكنولوجيا المعلومات والمساهمة في جيل جديد من المهنيين المتميزين والناجحين ، في مجالات مثل الطب أو التكنولوجيا أو تطوير البرمجيات.

إن دعم الأونروا يعني دعم غادة وبراء وياسمين ووسام وجميع اللاجئين الفلسطينيين الشباب الناجحين.

يعني ذلك دعم إحدى أنجح قصص التنمية البشرية في المنطقة.