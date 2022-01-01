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الرئيس يضع السيسي في صورة الأوضاع في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يضع السيسي في صورة الأوضاع في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية



رام الله / سما /

وضع  رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في صورة الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه، واستعرض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام.

والتقى الرئيس عباس مع الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.

وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

ويأتي لقاء القمة بين الرئيسين، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين، التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير دياب اللوح.

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