غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء (7 سبتمبر).

ودعت الهيئة المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكد على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، منوهة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت إنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه".

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (7 سبتمبر)

الحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/31)

الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34)