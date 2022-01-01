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فدا يدين التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في كابل ويصفه بالارهابي ويؤكد تضامنه مع روسيا

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة التفجير الذي استهدف يوم أمس الاثنين مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل، وتقدم بأحر التعازي لحكومة روسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق بالضحايا الذين قضوا نتيجة هذا التفجير، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. 

 

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن ما وقع عمل إرهابي بكل الأوصاف والمقاييس وهو مرفوض رفضا باتا ومدان بأشد العبارات، معربا عن تضامنه مع روسيا والشعب الروسي الصديق وعائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل. 

 

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن التفجير المشار إليه جزء من الارهاب الذي يدينه شعبنا الفلسطيني وهو أحد ضحاياه، وهو ارهاب لا يخدم إلا القوى الاستعمارية التي تعمل دائما على توتير الأوضاع في غير مكان من العالم خدمة لمصالحها ومخططاتها التي تقوم على التوسع وبسط النفوذ والهيمنة على مقدرات الشعوب خصوصا في الدول ذات الظروف الصعبة. 

#فدا #السفارة الروسية

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