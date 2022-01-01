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شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء واستدعاء شخصين للشهادة

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء واستدعاء شخصين للشهادة



وكالات / سما /

مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقوالها في القضية التي تتهم فيها طليقها الفنان حسام حبيب بالنصب عليها.

وقالت شيرين إن طليقها استولى على سيارتها التي يبلغ سعرها 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار) وقام ببيعها دون إذنها، فضلا عن تعرضها للسب والقذف منه ومن والده في عدة مناسبات.

على إثر ذلك، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

يذكر أن آخر أزمات النجمين كانت حول تصريحات حسام حبيب عن أغنية "غاب الفرح" المرتقبة لشيرين عبد الوهاب، إذ قال إن المؤلف والملحن تنازلا في جمعية المؤلفين والملحنين له عنها ما يعنى أنها ملكه، لافتا إلى أن سيقدم بلاغا للنائب العام ضد طليقته للاستيلائها على مصنف غير مملوك لها.

#شيرين #حسام حبيب #القضاء

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