حزب الله يصدر بيانا بخصوص عملية الحافلة في غور الأردن

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص "عملية الأغوار " التي أسفرت عن إصابة 6 حنود إسرائيليين ومدني في غور الأردن.
وفي بيانه، بارك "حزب الله" اللبناني "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية".
وشدد "حزب الله" على أنه "يرى في العملية تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه الغاصب".
وأضاف البيان: "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة، تجسيدا حقيقيا لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله".