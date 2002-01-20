  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: المعتقل عماد سرحان يعاني من وضع صحي متدهور وعزل مستمر

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل عماد مصطفى سرحان (43 عاما) من مدينة حيفا، والمحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة الى 10 سنوات، يعاني من وضع صحي متدهور وعزل مستمر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال عمدت إلى اتباع سياسة العزل الانفرادي بحق المعتقل سرحان لفترات طويلة، أبرزها عام 2008 حيث أمضى 4 سنوات متواصلة بالعزل، بحجة أن له ملف سري، ويشكل خطرا على السجانين، وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية، خاصة بإشراف جهاز "الشاباك".     

واعتقل المعتقل سرحان بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من شهرين، وقد أمضى حتى الآن 20 عاماً متنقلاً بين السجون، ونتيجة لسنوات سجنه الطويلة والتعذيب القاسي الذي تعرض له، أصبح لديه مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة، بالإضافة إلى دهون بالدم وضغط، ويتنقل اليوم على كرسي متحرك، حيث لا يستطيع المشي على قدميه، كما يعاني من وجود نقطة سوداء بعموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلق العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيا، للتضييق عليه، ومضاعفة معاناته. 

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن" ومشاهد للحظات الأولى لإطلاق النار على الحافلة

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

أسعار صرف العملات

الجريمة تعصف بالداخل المحتل: مقتل أم وإبنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

الأخبار الرئيسية

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

نتنياهو: “آمل ألّا يدفع ليبرمان مائة ألف دولار لتصفيتي ”هل خطط ليبرمان لتصفية مفوض شرطة الاحتلال؟

قوات الاحتلال تحاصر منزلين في الجلزون وتطالب أحد المواطنين بتسليم نفسه

قوات الاحتلال تفجر شقة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف

مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في الخليل

الاتصالات الفلسطينية