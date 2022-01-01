  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يستنكر قيام مستوطنين بالنفخ بالبوق وأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، قيام المتطرف، يهودا غليك، بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبث ذلك عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام أحد المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي.

وأضاف الشيخ حسين، في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني، فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعالٍ على حقوق الشعوب والأمم، ولن يجلب معه إلا الخراب والدمار لكل من تحدثه نفسه بأن وعدًا باطلًا أو مجرد حلمٍ واهٍ أو خرافة بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتلالية، مغلفة بغطاء ديني في بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى كذلك رغم محاولات أعدائه الحاقدين بسط نفوذهم عليه.

ونوه إلى خطورة استمرار الاحتلال في استهداف المسجد الأقصى، ومحاولة وضع اليد عليه، مؤكداً على أن تاريخ مدينة القدس وقلبها المسجد الأقصى يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية، وهما من الأرقام الصعبة التي تأبى القسمة والمشاركة.

وطالب المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين، ومنع السلطات الإسرائيلية من التمادي في عدوانها على البشر والحجر والشجر في مدينتنا المقدسة.

#المفتي العام #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن" ومشاهد للحظات الأولى لإطلاق النار على الحافلة

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

لماذا سمح بوتين بنشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري ولمن أوكل مهمة ترجمته وتوزيعه مجاناً؟

مقتل أم وابنتها واصابة توأمها في جريمة اطلاق نار في اللد

أسعار صرف العملات

الجريمة تعصف بالداخل المحتل: مقتل أم وإبنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

الأخبار الرئيسية

اللد : "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا توأمها لقتلها" ولابيد يعلق على الجريمة ..

نتنياهو: “آمل ألّا يدفع ليبرمان مائة ألف دولار لتصفيتي ”هل خطط ليبرمان لتصفية مفوض شرطة الاحتلال؟

قوات الاحتلال تحاصر منزلين في الجلزون وتطالب أحد المواطنين بتسليم نفسه

قوات الاحتلال تفجر شقة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف

مقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في الخليل

الاتصالات الفلسطينية