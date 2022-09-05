جنين: تشييع جثمان الشهيد محمد سباعنة

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في محافظة جنين ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد موسى سباعنة (29 عاما) إلى مثواه الأخير في المقبرة الشرقية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي إلى منزل عائلته، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في المسجد الكبير، قبل أن يوارى الثرى.

وردّد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

واستشهد سباعنة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين فجرا، واندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 22 مواطنا بجروح، أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

وعم الإضراب الشامل والحداد كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس في مدينة جنين، ومخيمها، بدعوة من حركة فتح/اقليم جنين، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد سباعنة.