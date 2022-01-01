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الجرعات المعززة للقاح كورونا.. من يحتاجها ومتى؟

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجرعات المعززة للقاح كورونا.. من يحتاجها ومتى؟



وكالات / سما /

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق، بتلقي الجرعات المعززة للقاح كورونا.

وحسب ما ذكر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة، فإن الجرعات المعززة للقاحي موديرنا وفايزر باتت متوفرة في الصيدليات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وتستهدف هذه الجرعات المعززة فيروس كورونا المستجد وكل متحوراته، لاسيما السلالتين الفرعيتين لأوميكرون، اللتين تسببتا في معظم الإصابات الحالية.

ونقل المصدر عن روشيل والينسكي، مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية، قولها: "إذا كنت مؤهلا لها، فنحن نشجعك بشدة على تلقي الجرعات المعززة".

من يحتاجها ومتى؟

تتاح الجرعة المعززة لفايزر لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما وما فوق، فيما تتوفر جرعة موديرنا معززة لكل البالغين (18 عاما فما فوق).

في المقابل، يقول خبراء إن هناك فئات مستهدفة بشكل أكبر بالجرعات المعززة. 

في هذا الصدد، قالت مونيكا غاندي، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "أوصي بالجرعة المعززة أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، مضيفة "هذه المجموعات هي الأكثر عرضة للخطر".

من جهته، ذكر الطبيب بوب واتشتر: "تلقيت الجرعة الرابعة قبل نحو 8 أشهر، وبالتالي، فإن مناعتي تضاءلت بشكل كبير.. لذلك، أخطط للحصول على الجرعة المعززة، لأحمي نفسي وأحد من انتشار المتحورات والسلالات الفرعية".

متى يجب التريث؟

قال موقع "الإذاعة الوطنية العامة" إنه من المنطقي عدم تلقي الجرعات المعززة إذا كنت قد أصبت مؤخرا بـ"كوفيد-19".

الإصابة بكورونا والشفاء منه تعني أن جسمك اكتسب مناعة إضافية وعزز من فعالية الأجسام المضادة لبضعة أشهر أخرى.

ويفضل الأطباء انتظار ما بين 3 و4 أشهر بعد الإصابة، لتلقي الجرعة المعززة.

#الجرعات المعززة #فيروس كورونا #كورونا #لقاح كورونا

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