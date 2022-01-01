قطاع غزة يُسجل 5145 مولودًا جديدًا خلال أغسطس

غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر أغسطس الماضي 5 آلاف و145 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى 388 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ" ألفين و641" مولوداً بنسبة تقدر بـ51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7 % بواقع ألفين و504 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و904 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 986 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 955 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 702 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 598 مولوداً جديداً.