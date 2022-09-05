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الاتحاد الأوروبي يعلن موعد تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعلن موعد تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية



غزة/ سما /

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك دفعات مالية سيتم تحويلها قريباً من قبل الاتحاد للسلطة الفلسطينية لمساعدتها بالوفاء الالتزامات المترتبة عليها.

وأكد عثمان في تصريح إذاعي، أنه تم توقيع اتفاقية مع حكومة السلطة الفلسطينية منذ أسابيع بقيمة 225 مليون يورو، ومنذ لحظة التوقيع باشر الاتحاد بالعمل على تحويل هذه الأموال.

ونوه أنه كان هناك تحويل لأكثر من دفعة منها لمستشفيات القدس، وأيضاً دفعة خاصة بتكلفة لقاحات فيورس كورونا، ودفعة لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية.

وأشار عثمان إلى ان الاتحاد الأوروبي كان قد طالب السلطة الفلسطينية بإجراءات إدارية وهيكلية كانت السلطة قد تعهدت بها أمام مؤتمر المانحين.

وأوضح بأن هناك دفعة مالية قريبة ستكون للمخصصات الاجتماعية، معرباً عن امله بأن تقوم السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية بصرفها قبل نهاية الشهر الحالي، حيث ستعلن الوزارة عن التفاصيل فور تحويل الدفعة من الاتحاد.

كما بين أن الدفعة ستكون بقيمة 28 مليون يورو وستكون مخصصة لمساعدة السلطة ووزارة التنمية لدفع مخصصات العائلات الفقيرة، متوقع ان يتم تحويل الدفعة خلال أسبوعين.

ولفت عثمان إلى انه سيكون هناك دفعات مالية أخرى خلال الفترة القادمة لمساعدة السلطة على الوفاء بالتزاماتها وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها بعد اقتطاع السلطات الإسرائيلية لأموال المقاصة.

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