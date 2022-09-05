لاعب جديد من غزة ينتقل للدوري المصري

غزة / سما /

نجح مهاجم اتحاد بيت حانون عبد الرحمن وشاح في توقيع عقده الاحترافي الأول في الدوري المصري مع نادي هلال الضبعة، "هلال مطروح" أحد أندية الممتاز ب .

ووقع وشاح على عقده الجديد بعد الإتفاق الذي تم بين اللاعب ووكيله مع النادي المصري.

وخضع وشاح لفترة اختبار حظي خلالها على إعجاب النادي المصري قبل أن يوقع العقد ويصبح لاعباً رسمياً ومحترفا بالدوري المصري.

ولعب وشاح لعدة أندية غزية أبرزها الزيتون، شباب رفح، وبيت حانون الرياضي.

وكان قد سبق وشاح انضمام عدة لاعبين من غزة لأندية مصرية أبرزهم طارق أبو غنيمة وهلال غواش، ومحمد درويش من الضفة الغربية.