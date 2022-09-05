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برشلونة يتعلم من أخطاءه السابقة والضحية روبرت ليفاندوفسكي!

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتعلم من أخطاءه السابقة والضحية روبرت ليفاندوفسكي!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة برشلونة بإمكانها فسخ عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفقاً لبند في عقده.

وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي صاحب 34 عاماً هذا الصيف قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وتكيف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الأجواء في الفريق الكتالوني سريعاً بتسجيله خمسة أهداف في أول أربع مباريات بمسابقة الدوري الإسباني ليؤكد بأنه سينافس بشدة على لقب هداف الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج إسباني كشف عن بعض تفاصيل عقد روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الذي يمتد حتى صيف عام 2026.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يحق له فسخ عقده بالتراضي مع روبرت ليفاندوفسكي بدون العودة للاعب في الموسم الأخير إذا لعب أقل من 55% في موسمه الثالث.

وأكملت “ماركا” أن الإدارة التنفيذية أرادت التأكد من محافظة اللاعب البولندي على مستواه حتى موعد انتهاء عقده، أو الرحيل في موسمه الأخير إذا تراجع مستواه وتوفير راتب الهداف المميز وقتها الذي يقدر بحوالي 13 مليون يورو.

وكشف البرنامج أيضاً عن راتب روبرت ليفاندوفسكي في مواسمه الأربعة مع برشلونة، حيث سيحصل على 10 ملايين يورو معفاه من الضرائب هذا الموسم، وسيرتفع لـ 13 في الموسم الثاني، و16 مليون في الثالث، وينخفض لـ 13 مليون يورو في موسمه الأخير.

#برشلونة #ليفاندوفسكي

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