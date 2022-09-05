جوارديولا: هالاند ليس كافياً للفوز بدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

تحدث بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، عن دور نجم الفريق الجديد إيرلينج هالاند في مُشوار الفريق بمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء حديث جوارديولا قبيل انطلاق مُشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بمُباراة إشبيلية التي تُقام على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية مساء اليوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”إذا اعتمدنا جميعنا على هالاند فإننا لن نفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع مُدرب السيتي حديثه بالقول :”أنا أفهم أن الجميع يتحدث عن هالاند، ولكن لدي 3 أو 4 أو 5 لاعبين جُدد، ومن المُهم أن يتأقلموا جميعاً”.

وأضاف :”نحن لا نفوز فقط من أجل هالاند، ولا نخسر فقط بسبب هالاند، هو لاعب يملك جودة مُميزة، وربما يكون قادراً على حل بعض المُشكلات”، وأكمل قائلاً :”لكن إذا لم نلعب جيداً، فنحن لن نفوز في المُباريات”.

ويأمل جمهور السيتي أن ينجح الفريق هذا الموسم في تعويض خيبات المواسم الماضية المُتمثلة في عدم الفوز بلقب البطولة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية.